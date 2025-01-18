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«Не в лучших кондициях находимся». И. о. главного тренера «Лады» — о поражении от «Витязя»

«Не в лучших кондициях находимся». И. о. главного тренера «Лады» — о поражении от «Витязя»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Лады» Павел Зубов высказался о поражении от «Витязя» со счётом (2:6).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 января 2025, суббота. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 6
Витязь
Московская область
1:0 Неколенко (Шараканов, Государев) – 04:19 (5x5)     1:1 Макеев (Цицюра, Заседа) – 08:13 (5x4)     1:2 Стюарт (Цицюра, Малоросиянов) – 21:16 (5x5)     1:3 Стюарт (Барак, Бучельников) – 23:18 (5x5)     1:4 Заседа (Цицюра, Воробьёв) – 34:19 (5x4)     1:5 Рой (Барак, Бучельников) – 39:42 (5x5)     1:6 Воробьёв (Савчик, Стюарт) – 40:56 (5x5)     2:6 Неколенко (Червоненко, Сёмин) – 52:54 (5x5)    

«Совсем не было энергии у команды. Есть индикаторы, по которым смотришь, как некоторые хоккеисты входят в игру. Если они «закислились», значит, от них можно многого не ждать. Соперники были свежее и быстрее. Это понятно, у нас восьмая игра через день, а у них – пятая, при этом последние матчи у «Витязя» через два дня были. Мы это знали, готовили ребят, что придётся много работать со своим состоянием. Не в лучших кондициях находимся, последние матчи получились энергозатратными, свежести не хватило совсем. Мы на ровном месте отдавали шайбу, в трёх метрах от партнёра отдавали передачи в коньки. Парни старались, но энергетики не было. У нас средний уровень хоккеистов. Когда ноги не бегут, мы не можем это компенсировать за счёт правильных решений. Это не вина, а беда наших игроков, они старались, но этого было мало. Предыдущий матч с «Торпедо» сказался на настрое. Когда играешь хорошо и выигрываешь, эмоциональный фон улучшается. Когда видишь, что ты мог цепляться за очки, но не получилось, поражение забирает эмоции. Травмированный Данил Юртайкин пропустит от двух до трёх недель», — приводит слова Зубова официальный сайт КХЛ.

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