«Всё в СКА нормально». Бывший тренер сборной России — о серии поражений петербуржцев

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов прокомментировал серию поражений СКА. Сейчас на счету команды четыре поражения подряд.

«Не стал бы сильно акцентировать на этом внимание. Всё в СКА нормально. Даже если посмотреть в таблицу, отставание от второго места всего четыре очка. Так что ничего страшного не случилось. Надо учитывать, что ушёл Деанджело, травмирован Кузнецов, появились новые игроки, которым надо время на адаптацию. Там очень быстро можно всё поправить, а до плей-офф времени ещё полно», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт.ру».

СКА находится на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.