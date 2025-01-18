Матвей Мичков забил и сравнял счёт в матче с «Дэвилз»
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Российский хоккеист, 20-летний нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков сравнял счёт в матче с «Нью-Джерси Дэвилз». Матч проходит в эти минуты на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США). На момент написания новости счёт во встрече 1:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 20:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Перерыв
1 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Хэмилтон (Бастиан, Татар) – 02:17 1:1 Мичков (Кутюрье) – 21:55
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Полное видео можно посмотреть на сайте НХЛ.
Матвей Мичков на синей линии зоны атаки получил шайбу от Шона Кутюрье и смог поразить ворота Джейка Аллена.
Последний раз Мичков отмечался заброшенной шайбой в игре 12 января с «Анахайм Дакс». Всего после 44 матчей на счету Матвея 32 очка. Он смог забить 13 голов и сделать 19 результативных передач.
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