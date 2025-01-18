Матвей Мичков забил и сравнял счёт в матче с «Дэвилз»

Российский хоккеист, 20-летний нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков сравнял счёт в матче с «Нью-Джерси Дэвилз». Матч проходит в эти минуты на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США). На момент написания новости счёт во встрече 1:1.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Полное видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Матвей Мичков на синей линии зоны атаки получил шайбу от Шона Кутюрье и смог поразить ворота Джейка Аллена.

Последний раз Мичков отмечался заброшенной шайбой в игре 12 января с «Анахайм Дакс». Всего после 44 матчей на счету Матвея 32 очка. Он смог забить 13 голов и сделать 19 результативных передач.