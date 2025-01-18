Чарли Линдгрен может сыграть в матче с «Питтсбургом» после трёх пропущенных игр

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Чарли Линдгрен может сыграть в матче с «Питтсбург Пингвинз». Об этом сообщает RMNB

Напомним, вратарь пропустил уже три матча команды из-за травмы верхней части тела (конкретная проблема не уточняется), но после утренней раскатки 18 января заявил, что сможет выйти на замену Логана Томпсона в случае необходимости.

После того как Линдгрен выбыл из игры Логан Томпсон занял позицию первого вратаря в команде.

Несмотря на отсутствие Чарли, «Вашингтон» одержал победу в трёх предыдущих матчах.