Чарли Линдгрен может сыграть в матче с «Питтсбургом» после трёх пропущенных игр
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Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Чарли Линдгрен может сыграть в матче с «Питтсбург Пингвинз». Об этом сообщает RMNB
Напомним, вратарь пропустил уже три матча команды из-за травмы верхней части тела (конкретная проблема не уточняется), но после утренней раскатки 18 января заявил, что сможет выйти на замену Логана Томпсона в случае необходимости.
После того как Линдгрен выбыл из игры Логан Томпсон занял позицию первого вратаря в команде.
Несмотря на отсутствие Чарли, «Вашингтон» одержал победу в трёх предыдущих матчах.
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