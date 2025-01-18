Гол Мичкова помог «Филадельфии» одержать победу над «Нью-Джерси Дэвилз»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Джерси Дэвилз» и «Филадельфия Флайерз». Команды играли на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США). «Филадельфия» одержала победу со счётом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0).

В составе «Нью-Джерси Дэвилз» заброшенной шайбой отметился Даги Хэмилтон. За «Филадельфию» забили Матвей Мичков, Бобби Бринк и Трэвис Конечны.

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«Филадельфия» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 48 очков за 47 матчей. «Нью-Джерси Дэвилз» располагается на третьей строчке, заработав 58 очков после 48 игр.