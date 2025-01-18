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Нью-Джерси Дэвилз — Филадельфия Флайерз, результат матча 18 января 2025 года, счет 1:3, НХЛ 2024-2025

Гол Мичкова помог «Филадельфии» одержать победу над «Нью-Джерси Дэвилз»
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Джерси Дэвилз» и «Филадельфия Флайерз». Команды играли на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США). «Филадельфия» одержала победу со счётом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0).

НХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 20:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Хэмилтон (Бастиан, Татар) – 02:17     1:1 Мичков (Кутюрье) – 21:56     1:2 Бринк (Кейтс, Фёрстер) – 52:44 (pp)     1:3 Конечны (Фёрстер) – 59:58    

В составе «Нью-Джерси Дэвилз» заброшенной шайбой отметился Даги Хэмилтон. За «Филадельфию» забили Матвей Мичков, Бобби Бринк и Трэвис Конечны.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Филадельфия» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 48 очков за 47 матчей. «Нью-Джерси Дэвилз» располагается на третьей строчке, заработав 58 очков после 48 игр.

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