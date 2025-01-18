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«Мы все видели». Форвард «Миннесоты» возмущён тем, что Макдэвида не наказали в матче НХЛ

«Мы все видели». Форвард «Миннесоты» возмущён тем, что Макдэвида не наказали в матче НХЛ
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Якуб Лауко высказался об игровом эпизоде в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (3:5), произошедшем между Коннором Макдэвидом и Маркусом Юханссоном.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 января 2025, четверг. 04:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Болди (Эрикссон Эк, Цуккарелло) – 03:02 (pp)     2:0 Росси (Болди, Цуккарелло) – 16:11 (pp)     2:1 Хайман (Драйзайтль, Макдэвид) – 16:32     2:2 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 18:28 (pp)     3:2 Хартман (Эрикссон Эк) – 24:09     3:3 Ньюджент-Хопкинс (Эмберсон, Кулак) – 34:15     3:4 Подколзин (Арвидссон, Браун) – 41:28     3:5 Макдэвид – 52:49    

«Мы все видели, что произошло с Маркусом. Это полный бред. Если бы всё было наоборот, Маркусу, вероятно, уже сыпались бы угрозы.

Так что я не знаю. Мне это не понравилось. Думаю, все, кто не предвзято относится к командам, должны понимать, что это было неправильное решение», — приводит слова Лауко The Athletic.

Напомним, Макдэвид во время атаки столкнулся с Маркусом и выставил локоть, задев таким образом лицо соперника. Судьи не стали назначать штраф в этом эпизоде.

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