«Мы все видели». Форвард «Миннесоты» возмущён тем, что Макдэвида не наказали в матче НХЛ

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Якуб Лауко высказался об игровом эпизоде в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (3:5), произошедшем между Коннором Макдэвидом и Маркусом Юханссоном.

«Мы все видели, что произошло с Маркусом. Это полный бред. Если бы всё было наоборот, Маркусу, вероятно, уже сыпались бы угрозы.

Так что я не знаю. Мне это не понравилось. Думаю, все, кто не предвзято относится к командам, должны понимать, что это было неправильное решение», — приводит слова Лауко The Athletic.

Напомним, Макдэвид во время атаки столкнулся с Маркусом и выставил локоть, задев таким образом лицо соперника. Судьи не стали назначать штраф в этом эпизоде.