«Мы все видели». Форвард «Миннесоты» возмущён тем, что Макдэвида не наказали в матче НХЛ
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Якуб Лауко высказался об игровом эпизоде в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (3:5), произошедшем между Коннором Макдэвидом и Маркусом Юханссоном.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 января 2025, четверг. 04:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Болди (Эрикссон Эк, Цуккарелло) – 03:02 (pp) 2:0 Росси (Болди, Цуккарелло) – 16:11 (pp) 2:1 Хайман (Драйзайтль, Макдэвид) – 16:32 2:2 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 18:28 (pp) 3:2 Хартман (Эрикссон Эк) – 24:09 3:3 Ньюджент-Хопкинс (Эмберсон, Кулак) – 34:15 3:4 Подколзин (Арвидссон, Браун) – 41:28 3:5 Макдэвид – 52:49
«Мы все видели, что произошло с Маркусом. Это полный бред. Если бы всё было наоборот, Маркусу, вероятно, уже сыпались бы угрозы.
Так что я не знаю. Мне это не понравилось. Думаю, все, кто не предвзято относится к командам, должны понимать, что это было неправильное решение», — приводит слова Лауко The Athletic.
Напомним, Макдэвид во время атаки столкнулся с Маркусом и выставил локоть, задев таким образом лицо соперника. Судьи не стали назначать штраф в этом эпизоде.
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