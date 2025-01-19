«Вашингтон» — «Питтсбург»: текстовая онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 3:00

Сегодня, 19 января, состоится матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз». Встреча пройдёт на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и начнётся в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 19 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. У команды 65 очков после 45 игр. «Питтсбург» располагается на 13-й строчке. У «пингвинов» 46 очков после 47 матчей.

В состав «Вашингтона» впервые за три последние встречи будет включён Чарли Линдгрен, который ранее был травмирован. В качестве основного вратаря сыграет Логан Томпсон, Линдгрен сможет выйти ему на замену в случае необходимости.