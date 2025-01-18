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Мичков признан второй звездой матча с «Нью-Джерси Дэвилз»

Мичков признан второй звездой матча с «Нью-Джерси Дэвилз»
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Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «Филадельфии».

НХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 20:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Хэмилтон (Бастиан, Татар) – 02:17     1:1 Мичков (Кутюрье) – 21:56     1:2 Бринк (Кейтс, Фёрстер) – 52:44 (pp)     1:3 Конечны (Фёрстер) – 59:58    

В этом матче Мичков забросил 14-ю шайбу в сезоне и помог команде сравнять счёт. Всего Матвей набрал 33 (14+19) очка в 45 играх сезона.

Лучшим игроком матча стал нападающий «Флайерз» Бобби Бринк, забивший победный гол. Тройку лучших игроков матча замкнул вратарь «Флайерз» Самуэль Эрссон.

«Филадельфия» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 48 очков за 47 матчей. «Нью-Джерси Дэвилз» располагается на третьей строчке, заработав 58 очков после 48 игр.

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