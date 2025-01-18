Мичков признан второй звездой матча с «Нью-Джерси Дэвилз»

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «Филадельфии».

В этом матче Мичков забросил 14-ю шайбу в сезоне и помог команде сравнять счёт. Всего Матвей набрал 33 (14+19) очка в 45 играх сезона.

Лучшим игроком матча стал нападающий «Флайерз» Бобби Бринк, забивший победный гол. Тройку лучших игроков матча замкнул вратарь «Флайерз» Самуэль Эрссон.

«Филадельфия» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 48 очков за 47 матчей. «Нью-Джерси Дэвилз» располагается на третьей строчке, заработав 58 очков после 48 игр.