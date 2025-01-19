Результаты матчей МХЛ 18 января
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Вчера, 18 января, прошли семь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 13:00 МСК
Реактор
Нижнекамск
Окончен
0 : 8
Ирбис
Казань
0:1 Бардин (Саберзянов) – 03:09 (5x5) 0:2 Гаев (Вазиев, Сахапов) – 16:35 (5x5) 0:3 Барсуков (Галеев, Саберзянов) – 21:52 (5x5) 0:4 Агеев (Онишко) – 27:54 (5x5) 0:5 Барсуков (Галеев, Махмутов) – 29:24 (5x5) 0:6 Наумов (Гаев, Онишко) – 33:23 (5x5) 0:7 Барсуков (Галеев, Бардин) – 40:45 (5x5) 0:8 Саберзянов (Бирюков) – 45:17 (5x5)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 13:00 МСК
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
ХК Капитан
Ступино
0:1 Филимошин (Лобанов, Меньшенин) – 08:58 (5x5) 1:1 Хузин (Старшинов, Сорокин) – 10:51 (5x5) 2:1 Бойков – 15:41 (5x4) 3:1 Рахимов (Гусев) – 38:56 (5x5) 3:2 Логинов (Кудымов) – 45:55 (5x5)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 13:00 МСК
Спутник
Альметьевск
Окончен
1 : 3
Чайка
Нижний Новгород
1:0 Овчинников (Царегородцев) – 05:08 (5x5) 1:1 Попов (Сальников, Стафеев) – 26:57 (5x5) 1:2 Матюк – 40:20 (5x5) 1:3 Фёдоров (Ополинский, Анисимов) – 57:50 (5x5)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 13:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 3
Хорс-Карелия
Кондопога
1:0 Лутфуллин (Сураев, Недопёкин) – 06:33 (5x5) 2:0 Недопёкин (Граф, Лутфуллин) – 12:04 (5x4) 2:1 Раков (Афанасьев, Савин) – 14:55 (5x5) 3:1 Граф (Ильин) – 15:38 (5x5) 3:2 Чемеринский (Кобец, Круженков) – 19:18 (5x4) 4:2 Сельдемиров (Нугманов, Капчук) – 26:07 (5x5) 5:2 Сураев (Недопёкин) – 26:39 (5x5) 6:2 Сураев (Лутфуллин, Недопёкин) – 30:36 (5x5) 6:3 Кобец (Круженков, Афанасьев) – 57:51 (5x3)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 13:00 МСК
Красная Армия
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
МХК Спартак
Москва
0:1 Лукьянцев (Рыбенок, Гаврилов) – 12:13 (5x4) 1:1 Майстренко (Паутов, Костин) – 20:33 (5x5) 2:1 Паутов (Майстренко) – 55:06 (5x5) 2:2 Овчинников (Гаврилов) – 56:11 (5x5) 2:3 Варюшкин (Ковалишин) – 61:58 (3x3)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 11:00 МСК
Белые Медведи
Челябинск
Окончен
4 : 0
Тюменский Легион
Тюмень
1:0 Каряев (Хейбатов) – 21:25 (5x5) 2:0 Кулагин (Еуст, Гатауллин) – 22:54 (5x5) 3:0 Царёв (Щеколдин) – 48:55 (5x5) 4:0 Колодий (Федосеев, Царёв) – 59:31 (5x4)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 10:00 МСК
Омские Ястребы
Омск
Окончен
4 : 5
ОТ
МХК Молот
Пермь
1:0 Хворов (Аплин) – 07:01 (5x5) 2:0 Малов (Денисов, Ядыкин) – 25:36 (5x5) 3:0 Хворов (Смышляев) – 29:49 (5x5) 3:1 Казаков (Стефанов, Соколов) – 31:38 (5x5) 3:2 Федяев (Терентьев, Болотов) – 36:20 (5x5) 3:3 Кириллов (Башинский) – 40:45 (5x4) 3:4 Башинский (Колесников, Федяев) – 52:17 (5x4) 4:4 Смышляев (Хворов) – 59:08 (6x5) 4:5 Колесников – 60:08 (3x3)
В Золотом дивизионе Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые после 39 сыгранных встреч набрали 66 очков.
В Серебряном дивизионе той же конференции уверенная первая строчка у «Динамо-Шинник» (Минск). У команды 66 очков после 40 игр.
В Золотом дивизионе Восточной конференции на первом месте располагаются «Мамонты Югры». Клуб из Ханты-Мансийска имеет в активе 57 очков после 36 проведённых встреч.
В Серебряном дивизионе той же конференции уверенная первая строчка у «Толпара» (Уфа). У команды 52 очка после 35 игр.
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