Результаты матчей МХЛ 18 января

Вчера, 18 января, прошли семь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

В Золотом дивизионе Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые после 39 сыгранных встреч набрали 66 очков.

В Серебряном дивизионе той же конференции уверенная первая строчка у «Динамо-Шинник» (Минск). У команды 66 очков после 40 игр.

В Золотом дивизионе Восточной конференции на первом месте располагаются «Мамонты Югры». Клуб из Ханты-Мансийска имеет в активе 57 очков после 36 проведённых встреч.

В Серебряном дивизионе той же конференции уверенная первая строчка у «Толпара» (Уфа). У команды 52 очка после 35 игр.