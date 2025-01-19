Результаты матчей ВХЛ 18 января

Вчера, 18 января, прошли семь встреч OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).

Турнирную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляет санкт-петербургское «Динамо», записав в свой актив 64 очка. На втором месте находится «Горняк-УГМК», набрав 64 очка. Замыкает лидирующую тройку «Рубин», заработав 63 очка. В топ-5 входят «Торпедо-Горький» и новокузнецкий «Металлург».

Регулярный сезон-2024/2025 Всероссийской хоккейной лиги завершится 18 марта 2025 года. Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.