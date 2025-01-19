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Результаты матчей ВХЛ 18 января

Результаты матчей ВХЛ 18 января
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Вчера, 18 января, прошли семь встреч OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
18 января 2025, суббота. 09:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
Окончен
3 : 4
Б
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
0:1 Яковлев (Сергеев) – 01:30 (5x5)     1:1 Казаков (Петриков, Овчинников) – 04:37 (5x5)     2:1 Шешин (Нургалиев, Терещенко) – 11:51 (5x5)     2:2 Омелюсик (Александров) – 12:40 (5x5)     2:3 Бочков (Савунов) – 29:50 (5x5)     3:3 Князев (Апальков, Минеев) – 31:28 (5x4)     3:4 Омелюсик – 65:00    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
18 января 2025, суббота. 11:00 МСК
Горняк-УГМК
Верхняя Пышма
Окончен
3 : 2
Б
Буран
Воронеж
1:0 Овчинников (Миллер) – 13:52 (5x5)     1:1 Поляков (Митрофанов) – 15:24 (5x5)     2:1 Зайцев (Валитов) – 30:47 (5x5)     2:2 Дорохов – 32:17 (5x5)     3:2 Алексеев – 65:00    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
18 января 2025, суббота. 11:00 МСК
Челмет
Челябинск
Окончен
4 : 1
ХК Тамбов
Тамбов
1:0 Телегин (Савельев, Стёжкин) – 32:16 (5x5)     2:0 Агламзянов (Зиновьев) – 35:15 (5x5)     3:0 Телегин (Кадышев, Стёжкин) – 35:30 (5x5)     3:1 Корчагин (Магеря) – 38:21 (5x5)     4:1 Рыкманов – 59:57 (en)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
18 января 2025, суббота. 13:00 МСК
Динамо-Алтай
Барнаул
Окончен
5 : 2
Рязань-ВДВ
Рязань
1:0 Комаров (Синицкий, Ничухрин) – 03:50 (5x5)     1:1 Андриянов (Коростелёв, Яневский) – 19:16 (5x5)     1:2 Петраков (Андриянов) – 24:17 (5x5)     2:2 Комаров (Сато) – 31:51 (5x5)     3:2 Сато (Когалев, Тютчев) – 33:06 (5x4)     4:2 Тютчев (Когалев, Комаров) – 39:15 (5x4)     5:2 Сато (Тютчев) – 58:24 (en)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
18 января 2025, суббота. 15:00 МСК
Торос
Нефтекамск
Окончен
0 : 2
ХК Норильск
Норильск
0:1 Калетник (Голоднюк, Алхимов) – 05:03 (5x5)     0:2 Дяденькин (Калетник) – 49:40 (5x4)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
18 января 2025, суббота. 16:00 МСК
ЦСК ВВС
Самара
Окончен
0 : 1
Югра
Ханты-Мансийск
0:1 Спиценко (Гурзанов, Гончаров) – 50:25 (5x5)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
18 января 2025, суббота. 16:00 МСК
Кристалл
Саратов
Окончен
0 : 2
Рубин
Тюмень
0:1 Каницкий (Нагибин) – 08:22 (5x5)     0:2 Назаров (Рахимуллин) – 21:58 (5x5)    

Турнирную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляет санкт-петербургское «Динамо», записав в свой актив 64 очка. На втором месте находится «Горняк-УГМК», набрав 64 очка. Замыкает лидирующую тройку «Рубин», заработав 63 очка. В топ-5 входят «Торпедо-Горький» и новокузнецкий «Металлург».

Регулярный сезон-2024/2025 Всероссийской хоккейной лиги завершится 18 марта 2025 года. Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.

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