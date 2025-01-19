Михаил Сергачёв пропустит матч с «Сент-Луисом» из-за травмы верхней части тела

Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв не сможет помочь своей команде в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз», который пройдёт в ночь на 19 января мск, сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях.

Согласно опубликованной информации, россиянин не сможет выйти на лёд из-за травмы верхней части тела, а сроки его возвращения в состав оцениваются как «со дня на день».

В текущем регулярном чемпионате 26-летний Сергачёв, который является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг», провёл 44 матча за «Юту», в которых набрал 30 (8+22) очков при показателе полезности «-11». Его команда занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 43 очка после 44 игр.