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Михаил Сергачёв пропустит матч с «Сент-Луисом» из-за травмы верхней части тела

Михаил Сергачёв пропустит матч с «Сент-Луисом» из-за травмы верхней части тела
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Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв не сможет помочь своей команде в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз», который пройдёт в ночь на 19 января мск, сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Не начался
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Согласно опубликованной информации, россиянин не сможет выйти на лёд из-за травмы верхней части тела, а сроки его возвращения в состав оцениваются как «со дня на день».

В текущем регулярном чемпионате 26-летний Сергачёв, который является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг», провёл 44 матча за «Юту», в которых набрал 30 (8+22) очков при показателе полезности «-11». Его команда занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 43 очка после 44 игр.

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