Тренерский штаб «Вашингтона» вернёт Строума в звено Овечкина в матче с «Питтсбургом»

Тренерский штаб «Вашингтон Кэпиталз» вернёт канадского форварда Дилана Строума в звено российского нападающего Александра Овечкина на предстоящий матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз», сообщает Russian Machine Never Breaks.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 19 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, большую часть сезона Строум выступал на позиции центрального нападающего в звене с Овечкиным. Однако, 14 января тренерский штаб заменил Строума на Пьер-Люка Дюбуа.

В своём последнем матче «Вашингтон» обыграл «Оттаву Сенаторз» (1:0 ОТ). Встреча между «Вашингтоном» и «Питтсбургом» состоится 19 января, начало – 3:00 мск.

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