Три очка Пастрняка не спасли «Бостон» от поражения в результативном матче с «Оттавой»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 6:5 Б.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 23:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
6 : 5
Б
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Годетт (Дженсен, Жиру) – 01:47 2:0 Штюцле – 07:35 2:1 Заха (Пастрняк, Лорей) – 11:07 (pp) 2:2 Пастрняк (Гики, Лорей) – 19:22 2:3 Гики (Заха, Пастрняк) – 21:06 3:3 Норрис (Сандерсон, Штюцле) – 25:41 (pp) 3:4 Бичер (Кастелиц) – 34:38 3:5 Леттьери (Бразо, Истерли) – 51:23 4:5 Дженсен (Батерсон, Пинто) – 56:47 5:5 Норрис (Жиру, Шабо) – 59:48 6:5 Штюцле – 65:00
В составе победителей забивали Павел Заха, Давид Пастрняк, Морган Гики, Джон Бичер и Винни Леттьери. Также на счету Пастрняка две результативные передачи. Российский защитник Никита Задоров не отметился результативными действиями.
За «Бостон» отметились Адам Годетт, Тим Штюцле, Джош Норрис (дважды) и Ник Дженсен. Российский защитник Артём Зуб завершил матч без очков.
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