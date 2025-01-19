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Оттава – Бостон, результат матча 19 января 2025, счет 6:5 Б, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

Три очка Пастрняка не спасли «Бостон» от поражения в результативном матче с «Оттавой»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 6:5 Б.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 23:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
6 : 5
Б
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Годетт (Дженсен, Жиру) – 01:47     2:0 Штюцле – 07:35     2:1 Заха (Пастрняк, Лорей) – 11:07 (pp)     2:2 Пастрняк (Гики, Лорей) – 19:22     2:3 Гики (Заха, Пастрняк) – 21:06     3:3 Норрис (Сандерсон, Штюцле) – 25:41 (pp)     3:4 Бичер (Кастелиц) – 34:38     3:5 Леттьери (Бразо, Истерли) – 51:23     4:5 Дженсен (Батерсон, Пинто) – 56:47     5:5 Норрис (Жиру, Шабо) – 59:48     6:5 Штюцле – 65:00    

В составе победителей забивали Павел Заха, Давид Пастрняк, Морган Гики, Джон Бичер и Винни Леттьери. Также на счету Пастрняка две результативные передачи. Российский защитник Никита Задоров не отметился результативными действиями.

За «Бостон» отметились Адам Годетт, Тим Штюцле, Джош Норрис (дважды) и Ник Дженсен. Российский защитник Артём Зуб завершил матч без очков.

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