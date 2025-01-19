Три очка Пастрняка не спасли «Бостон» от поражения в результативном матче с «Оттавой»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 6:5 Б.

В составе победителей забивали Павел Заха, Давид Пастрняк, Морган Гики, Джон Бичер и Винни Леттьери. Также на счету Пастрняка две результативные передачи. Российский защитник Никита Задоров не отметился результативными действиями.

За «Бостон» отметились Адам Годетт, Тим Штюцле, Джош Норрис (дважды) и Ник Дженсен. Российский защитник Артём Зуб завершил матч без очков.

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