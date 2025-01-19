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«Колорадо» обыграл «Даллас», у Лехконена дубль и две передачи

«Колорадо» обыграл «Даллас», у Лехконена дубль и две передачи
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 3
Даллас Старз
Даллас
0:1 Дюшейн (Джонстон, Робертсон) – 03:24 (pp)     1:1 Миттельштадт (Лехконен) – 13:07     2:1 Макар (Маккиннон, Рантанен) – 30:31 (pp)     3:1 Лехконен (Друен) – 31:56     4:1 Друен (Лехконен, Мэнсон) – 38:30     5:1 Лехконен (Миттельштадт, Мэнсон) – 48:13     5:2 Робертсон (Джонстон, Любушкин) – 51:08     5:3 Робертсон (Дюшейн, Джонстон) – 51:47 (pp)     6:3 Макар (Друен, Миттельштадт) – 53:13    

В составе победителей забивали Кейси Миттельштадт, Кейл Макар (дважды), Арттури Лехконен (дважды), Джонатан Друен. Также на счету Лехконена две результативные передачи.

За «Даллас» дубль оформил Джейсон Робертсон и ещё одну шайбу в свой актив записал Мэтт Дюшейн. Российский защитник Илья Любушкин отметился результативной передачей. Форвард Евгений Дадонов завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

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