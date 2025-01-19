«Колорадо» обыграл «Даллас», у Лехконена дубль и две передачи

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе победителей забивали Кейси Миттельштадт, Кейл Макар (дважды), Арттури Лехконен (дважды), Джонатан Друен. Также на счету Лехконена две результативные передачи.

За «Даллас» дубль оформил Джейсон Робертсон и ещё одну шайбу в свой актив записал Мэтт Дюшейн. Российский защитник Илья Любушкин отметился результативной передачей. Форвард Евгений Дадонов завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

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