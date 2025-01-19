Кейл Макар стал самым быстрым действующим защитником в НХЛ, достигшим отметки в 100 голов

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар, отличившийся дублем в матче Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз» (6:3), стал самым быстрым действующим защитником в НХЛ, который достиг отметки в 100 и более голов.

Таким образом, канадский форвард установил это статистическое достижение всего за 362 матча. Из активных игроков, никто не делал этого быстрее Макара.

На счету канадца 52 (15+37) очка в 47 матчах в текущем сезоне регулярки.

26-летний Макар выступает за «Эвеланш» с 2019 года. Всего за карьеру в НХЛ Макар забил 101 гол и отдал 287 результативных передач.

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