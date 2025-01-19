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Кейл Макар стал самым быстрым действующим защитником в НХЛ, достигшим отметки в 100 голов

Кейл Макар стал самым быстрым действующим защитником в НХЛ, достигшим отметки в 100 голов
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Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар, отличившийся дублем в матче Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз» (6:3), стал самым быстрым действующим защитником в НХЛ, который достиг отметки в 100 и более голов.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 3
Даллас Старз
Даллас
0:1 Дюшейн (Джонстон, Робертсон) – 03:24 (pp)     1:1 Миттельштадт (Лехконен) – 13:07     2:1 Макар (Маккиннон, Рантанен) – 30:31 (pp)     3:1 Лехконен (Друен) – 31:56     4:1 Друен (Лехконен, Мэнсон) – 38:30     5:1 Лехконен (Миттельштадт, Мэнсон) – 48:13     5:2 Робертсон (Джонстон, Любушкин) – 51:08     5:3 Робертсон (Дюшейн, Джонстон) – 51:47 (pp)     6:3 Макар (Друен, Миттельштадт) – 53:13    

Таким образом, канадский форвард установил это статистическое достижение всего за 362 матча. Из активных игроков, никто не делал этого быстрее Макара.

На счету канадца 52 (15+37) очка в 47 матчах в текущем сезоне регулярки.

26-летний Макар выступает за «Эвеланш» с 2019 года. Всего за карьеру в НХЛ Макар забил 101 гол и отдал 287 результативных передач.

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