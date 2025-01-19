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Передача Куликова помогла «Флориде» обыграть «Анахайм»

Передача Куликова помогла «Флориде» обыграть «Анахайм»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 0
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Боквист (Носек, Куликов) – 31:22     2:0 Лунделль – 44:43     3:0 Форслинг (Найт) – 59:53    

В составе победителей забивали Йеспер Боквист, Антон Лунделль и Густав Форслинг. Российский защитник Дмитрий Куликов отметился результативной передачей.

«Флорида» одержала вторую победу за последние три матча. «Анахайм», в свою очередь, продлил серию поражений до трёх игр.

В следующем матче «Флорида» вновь встретится с «Анахаймом». Матч состоится 22 января, начало – 6:00 мск.

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