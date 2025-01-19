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Нападающий «Калгари» Андрей Кузьменко прервал безголевую серию из 28 матчей

Нападающий «Калгари» Андрей Кузьменко прервал безголевую серию из 28 матчей
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Российский нападающий «Калгари Флэймз» Андрей Кузьменко оборвал длительную безголевую серию, отметившись заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс». На 36-й минуте игры Кузьменко реализовал большинство, записав на свой счёт второй гол «Калгари» в этой встрече.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Коронато (Коулман) – 13:32     0:2 Кузьменко (Коулман, Kerins) – 35:14 (pp)     1:2 Лаури (Миллер, Стэнли) – 42:15     1:3 Коулман – 58:55    

Таким образом, серия Кузьменко без заброшенных шайб оборвалась на отметке «28 матчей». В предыдущий раз форвард отличился 16 октября 2024 года в домашнем матче с «Чикаго Блэкхоукс» (3:1). Всего на его счету в текущем сезоне теперь восемь очков (2+6) в 33 матчах.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
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