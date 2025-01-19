Нападающий «Калгари» Андрей Кузьменко прервал безголевую серию из 28 матчей

Российский нападающий «Калгари Флэймз» Андрей Кузьменко оборвал длительную безголевую серию, отметившись заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс». На 36-й минуте игры Кузьменко реализовал большинство, записав на свой счёт второй гол «Калгари» в этой встрече.

Таким образом, серия Кузьменко без заброшенных шайб оборвалась на отметке «28 матчей». В предыдущий раз форвард отличился 16 октября 2024 года в домашнем матче с «Чикаго Блэкхоукс» (3:1). Всего на его счету в текущем сезоне теперь восемь очков (2+6) в 33 матчах.

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