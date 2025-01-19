Два очка Протаса помогли «Вашингтону» обыграть «Питтсбург». Овечкин баллов не набрал

Сегодня, в ночь с 18 на 19 января мск, на льду «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз», победу в котором одержали хозяева со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились канадские нападающие Джейкоб Чикран и Пьер-Люк Дюбуа (1+1), американец Брэндон Дьюхейм, а также белорусский форвард Алексей Протас (1+1). Россиянин Александр Овечкин очков в этом матче не набрал.

В составе «Питтсбурга» единственный гол забил американский форвард Брайан Раст. Российский форвард Евгений Малкин завершил встречу без результативных действий.

В следующем матче «Вашингтон» встретится в гостях с «Эдмонтон Ойлерз» 22 января. «Питтсбург» на выезде сыграет с «Лос-Анджелес Кингз» 21 января.

Главные рекорды Александра Овечкина: