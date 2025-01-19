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Вашингтон Кэпиталз — Питтсбург Пингвинз, результат матча 19 января 2025, счёт 4:1, регулярный чемпионат НХЛ

Два очка Протаса помогли «Вашингтону» обыграть «Питтсбург». Овечкин баллов не набрал
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Сегодня, в ночь с 18 на 19 января мск, на льду «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз», победу в котором одержали хозяева со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Чикран (Протас) – 07:42     2:0 Протас (Дюбуа, Макмайкл) – 32:08     2:1 Раст (Кросби, Ракелль) – 51:29     3:1 Дюбуа – 57:50 (pp)     4:1 Дьюхейм (Уилсон, Дауд) – 58:30    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились канадские нападающие Джейкоб Чикран и Пьер-Люк Дюбуа (1+1), американец Брэндон Дьюхейм, а также белорусский форвард Алексей Протас (1+1). Россиянин Александр Овечкин очков в этом матче не набрал.

В составе «Питтсбурга» единственный гол забил американский форвард Брайан Раст. Российский форвард Евгений Малкин завершил встречу без результативных действий.

В следующем матче «Вашингтон» встретится в гостях с «Эдмонтон Ойлерз» 22 января. «Питтсбург» на выезде сыграет с «Лос-Анджелес Кингз» 21 января.

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