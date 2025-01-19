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Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Блю Джекетс, результат матча 19 января 2024, счет 1:0 Б, НХЛ 2024-2025

«Рейнджерс» переиграли по буллитам «Коламбус» в «сухом» матче российских вратарей
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В ночь с 18 на 19 января мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Коламбус Блю Джекетс». Хозяева площадки одержали победу по буллитам после «сухой» ничьей в основное и дополнительное время — 1:0 Б.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 0
Б
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Трочек – 65:00    

Ворота обеих команд защищали российские вратари. Игорь Шестёркин («Рейнджерс») отразил все 27 бросков в створ своих ворот. На счету голкипера «Коламбуса» Даниила Тарасова также 27 сейвов, оба вратаря отразили 100% бросков в игровое время.

В послематчевой серии буллитов Шестёркин отразил все три броска, Тарасов — два из трёх. Нападающие Артемий Панарин («Рейнджерс») и Кирилл Марченко («Блю Джекетс») свои попытки не реализовали.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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