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Тампа-Бэй Лайтнинг — Детройт Ред Уингз, результат матча 19 января 2025, счёт 5:1, регулярный чемпионат НХЛ

Три очка Кучерова и 39 сейвов Василевского помогли «Тампе» крупно победить «Детройт» в НХЛ
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Сегодня, в ночь с 18 на 19 января мск, на льду «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Детройт Ред Уингз», победу в котором одержали хозяева со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Пойнт (Лиллеберг, Пербикс) – 02:02     2:0 Гюнцель (Кучеров, Рэддиш) – 20:16 (pp)     3:0 Кучеров (Хедман, Гюнцель) – 21:50     4:0 Чаффи (Аткинсон) – 23:58     4:1 Рэймонд (Кейн, Зайдер) – 34:12 (pp)     5:1 Рэддиш (Кучеров, Гюнцель) – 35:06 (pp)    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Митчелл Чаффи, Брейден Пойнт, Джейк Гюнцель (1+2), Даррен Рэддиш (1+1), а также российский форвард Никита Кучеров (1+2). Российский голкипер Андрей Василевский завершил встречу с 39 сейвами.

В составе «Детройта» единственный гол забил шведский форвард Лукас Рэймонд. Россиянин Владимир Тарасенко завершил встречу без результативных действий.

«Тампа» начнёт выездную серию и сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс» 21 января. «Детройт» продолжит выездную серию и встретится с «Даллас Старз» 20 января.

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