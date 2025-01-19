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Три очка Кучерова и 39 сейвов Василевского помогли «Тампе» крупно победить «Детройт» в НХЛ

Сегодня, в ночь с 18 на 19 января мск, на льду «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Детройт Ред Уингз», победу в котором одержали хозяева со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Митчелл Чаффи, Брейден Пойнт, Джейк Гюнцель (1+2), Даррен Рэддиш (1+1), а также российский форвард Никита Кучеров (1+2). Российский голкипер Андрей Василевский завершил встречу с 39 сейвами.

В составе «Детройта» единственный гол забил шведский форвард Лукас Рэймонд. Россиянин Владимир Тарасенко завершил встречу без результативных действий.

«Тампа» начнёт выездную серию и сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс» 21 января. «Детройт» продолжит выездную серию и встретится с «Даллас Старз» 20 января.

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