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Виннипег Джетс — Калгари Флэймз, результат матча 19 января 2024, счет 1:3, НХЛ 2024-2025

Победный гол Андрея Кузьменко помог «Калгари» обыграть в гостях лидера Запада «Виннипег»
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В ночь с 18 на 19 января мск на льду арены «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Виннипег Джетс» и «Калгари Флэймз». Гости одержали победу со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Коронато (Коулман) – 13:32     0:2 Кузьменко (Коулман, Kerins) – 35:14 (pp)     1:2 Лаури (Миллер, Стэнли) – 42:15     1:3 Коулман – 58:55    

Победная шайба «Калгари» на 36-й минуте на счету российского нападающего Андрея Кузьменко, который реализовал большинство и прервал 28-матчевую личную серию без забитых голов. Также отличились Мэтт Коронато и Блейк Коулман в пустые ворота в составе «Флэймз» и нападающий «Виннипега» Адам Лаури.

«Калгари» с 51 очков в 45 матчах занимает восьмую строчку турнирной таблицы Западной конференции, в которой «Джетс» лидируют, набрав 65 очков в 47 играх.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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