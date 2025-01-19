Победный гол Андрея Кузьменко помог «Калгари» обыграть в гостях лидера Запада «Виннипег»

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В ночь с 18 на 19 января мск на льду арены «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Виннипег Джетс» и «Калгари Флэймз». Гости одержали победу со счётом 3:1.

Победная шайба «Калгари» на 36-й минуте на счету российского нападающего Андрея Кузьменко, который реализовал большинство и прервал 28-матчевую личную серию без забитых голов. Также отличились Мэтт Коронато и Блейк Коулман в пустые ворота в составе «Флэймз» и нападающий «Виннипега» Адам Лаури.

«Калгари» с 51 очков в 45 матчах занимает восьмую строчку турнирной таблицы Западной конференции, в которой «Джетс» лидируют, набрав 65 очков в 47 играх.

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