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Четверо россиян вошли в символическую сборную «Вашингтона» в первой четверти XXI века

Российские хоккеисты Александр Овечкин, Сергей Гончар, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов вошли в символическую сборную «Вашингтон Кэпиталз» в первой четверти XXI века.

Первая пятёрка

Нападающие: Александр Овечкин, Никлас Бекстрём, Ти Джей Оши;

Защитники: Джон Карлсон, Майк Грин;

Голкипер: Брэйден Холтби.

Вторая пятёрка

Нападающие: Евгений Кузнецов, Петер Бондра, Том Уилсон;

Защитники: Дмитрий Орлов, Сергей Гончар;

Голкипер: Олаф Колциг.

Напомним, выбор первых и вторых составов для каждой команды осуществлялся представителями СМИ, экс-игроками и руководителями, имеющими отношение к конкретным клубам. В отбор попали те футболисты, которые выступали за данные команды начиная с 1 января 2000 года.

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