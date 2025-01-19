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Игорь Шестёркин и Даниил Тарасов признаны первыми звёздами матча «Рейнджерс» — «Коламбус»

Игорь Шестёркин и Даниил Тарасов признаны первыми звёздами матча «Рейнджерс» — «Коламбус»
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Российские вратари Игорь Шестёркин и Даниил Тарасов включены экспертами НХЛ в число звёзд матча регулярного чемпионата «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Коламбус Блю Джекетс» (1:0 Б). На счету обоих голкиперов по 27 сейвов в игровое время встречи со стопроцентным показателем отражённых бросков в створ.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 0
Б
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Трочек – 65:00    

Шестёркин, который отразил также и все три послематчевых буллита, был признан НХЛ первой звездой матча. Тарасов, в активе которого два отражённых буллита из трёх, получил статус второй звезды.

Третьей звездой стал нападающий «Рейнджерс» Винсент Трочек, на счету которого единственный реализованный буллит в послематчевой серии.

Видео: Шестеркин шуткой ответил на вопрос о новом контракте

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