Игорь Шестёркин и Даниил Тарасов признаны первыми звёздами матча «Рейнджерс» — «Коламбус»

Российские вратари Игорь Шестёркин и Даниил Тарасов включены экспертами НХЛ в число звёзд матча регулярного чемпионата «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Коламбус Блю Джекетс» (1:0 Б). На счету обоих голкиперов по 27 сейвов в игровое время встречи со стопроцентным показателем отражённых бросков в створ.

Шестёркин, который отразил также и все три послематчевых буллита, был признан НХЛ первой звездой матча. Тарасов, в активе которого два отражённых буллита из трёх, получил статус второй звезды.

Третьей звездой стал нападающий «Рейнджерс» Винсент Трочек, на счету которого единственный реализованный буллит в послематчевой серии.

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