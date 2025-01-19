Никита Кучеров оформил 600-й ассист в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оформил ассистентский дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (5:1). Таким образом, вторая голевая передача для россиянина стала 600-й в карьере в Национальной хоккейной лиге.

Отметим, кроме двух голевых передач форвард отличился голом. Всего на счету Никиты 68 (21+47) очков в 41 матче в текущем сезоне регулярки.

31-летний Кучеров проводит 10-й сезон в НХЛ. Все 10 лет Никита выступает за «Тампу», с которой он смог дважды оказаться обладателем Кубка Стэнли — в 2020 и 2021 годах. Хоккеист также пять раз принимал участие в Матче всех звёзд. Всего за карьеру в НХЛ Никита забил 341 гол и отдал 600 результативных передач.

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