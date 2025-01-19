Кучеров повторил достижение, ранее покорявшееся лишь одному игроку в истории «Тампы»

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, оформивший ассистентский дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (5:1), стал вторым игроком в истории франшизы, кому покорялась планка в 600 результативных передач.

Отметим, ранее подобное удавалось лишь действующему защитнику команды Виктору Хедману, на счету которого 601 ассист. Отметку в 600 результативных передач швед преодолел в предыдущем матче «молний» в НХЛ с «Анахайм Дакс» (4:3 Б).

Всего на счету Никиты Кучерова 68 (21+47) очков в 41 матче в текущем сезоне регулярки.

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