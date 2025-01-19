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Кучеров повторил достижение, ранее покорявшееся лишь одному игроку в истории «Тампы»

Кучеров повторил достижение, ранее покорявшееся лишь одному игроку в истории «Тампы»
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, оформивший ассистентский дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (5:1), стал вторым игроком в истории франшизы, кому покорялась планка в 600 результативных передач.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Пойнт (Лиллеберг, Пербикс) – 02:02     2:0 Гюнцель (Кучеров, Рэддиш) – 20:16 (pp)     3:0 Кучеров (Хедман, Гюнцель) – 21:50     4:0 Чаффи (Аткинсон) – 23:58     4:1 Рэймонд (Кейн, Зайдер) – 34:12 (pp)     5:1 Рэддиш (Кучеров, Гюнцель) – 35:06 (pp)    

Отметим, ранее подобное удавалось лишь действующему защитнику команды Виктору Хедману, на счету которого 601 ассист. Отметку в 600 результативных передач швед преодолел в предыдущем матче «молний» в НХЛ с «Анахайм Дакс» (4:3 Б).

Всего на счету Никиты Кучерова 68 (21+47) очков в 41 матче в текущем сезоне регулярки.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
Б
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Терри (Строум, Дюмулен) – 06:03     1:1 Чирелли (Хагель, Хедман) – 14:19 (pp)     2:1 Гюнцель (Кучеров, Рэддиш) – 22:51 (pp)     2:2 Карлссон (Мактавиш) – 31:26     3:2 Пойнт (Кучеров, Пербикс) – 35:26     3:3 Фаббри (Труба, Минтюков) – 49:53     4:3 Гюнцель – 65:00    
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