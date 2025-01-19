«Нэшвилл» крупно обыграл «Миннесоту» без Капризова. Фёдор Свечков отличился голом
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Сегодня, в ночь с 18 на 19 января мск, на льду «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нэшвилл Предаторз» и «Миннесота Уайлд», победу в котором одержали хозяева со счётом 6:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
6 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Иржичек (Болди, Росси) – 06:23 1:1 Сиссонс (Маккэррон, Шенн) – 08:22 2:1 Форсберг (О'Райлли, Йози) – 17:29 (pp) 3:1 Стэмкос (Форсберг, Йози) – 20:54 4:1 Свечков (Новак) – 22:07 4:2 Болди (Цуккарелло) – 42:28 (pp) 5:2 Форсберг – 56:20 6:2 Шей (Форсберг, Маршессо) – 58:11
В составе победителей голами отличились Колтон Сиссонс, Филип Форсберг (2+2), Стивен Стэмкос, Брэди Шей и российский нападающий Фёдор Свечков.
У гостей голы забивали Давид Иржичек и Мэтт Болди.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В следующем матче «Нэшвилл» встретится на своём льду с «Сан-Хосе Шаркс» 22 января. «Миннесота» на выезде сыграет с «Колорадо Эвеланш» 20 января.
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