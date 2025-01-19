«Нэшвилл» крупно обыграл «Миннесоту» без Капризова. Фёдор Свечков отличился голом

Сегодня, в ночь с 18 на 19 января мск, на льду «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нэшвилл Предаторз» и «Миннесота Уайлд», победу в котором одержали хозяева со счётом 6:2.

В составе победителей голами отличились Колтон Сиссонс, Филип Форсберг (2+2), Стивен Стэмкос, Брэди Шей и российский нападающий Фёдор Свечков.

У гостей голы забивали Давид Иржичек и Мэтт Болди.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Нэшвилл» встретится на своём льду с «Сан-Хосе Шаркс» 22 января. «Миннесота» на выезде сыграет с «Колорадо Эвеланш» 20 января.

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