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Андрей Кузьменко прокомментировал свой гол и победу «Калгари» над «Виннипегом»

Андрей Кузьменко прокомментировал свой гол и победу «Калгари» над «Виннипегом»
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Российский нападающий «Калгари Флэймз» Андрей Кузьменко дал комментарий после выездной победы над «Виннипег Джетс» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В ходе игры Кузьменко записал на свой счёт победную шайбу гостей.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Коронато (Коулман) – 13:32     0:2 Кузьменко (Коулман, Kerins) – 35:14 (pp)     1:2 Лаури (Миллер, Стэнли) – 42:15     1:3 Коулман – 58:55    

– Очень важная победа сегодня, нам она нужна была. Нам нужна сила, нужно верить. У нас отличная команда, много хороших игроков. Вольф (голкипер «Калгари» Дастин Вольф. — Прим. «Чемпионата») сегодня сделал много важных сейвов. Хорошая победа против лучшей команды в лиге. Это была интересная игра.

— Каково было оказываться вне состава?
— Хороший вопрос. Это было нелегко. Ужасно для меня. Продолжаю работать. Конечно, это непросто с ментальной точки зрения. Но я продолжаю улыбаться и работать. Я играю в хорошей команде с хорошими хоккеистами и людьми. Я наслаждаюсь этим. Впервые в моей карьере у меня такой ужасный сезон. Всего два гола за 32 матча – не мой уровень, я это понимаю. Сейчас у меня плохая полоса, поэтому мне так нужен был гол. Я много работаю. Это тяжело, но это хорошо для моего будущего.

– Расскажите о своём голе.
– Это было хорошо. Теперь я могу улыбаться, — сказал Кузьменко после матча.

Гол Кузьменко в ворота «Виннипега» прервал 28-матчевую серию без заброшенных шайб 28-летнего российского форварда.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица

Видео: Кузьменко активно тренируется в спортивном зале

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