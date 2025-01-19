Андрей Кузьменко прокомментировал свой гол и победу «Калгари» над «Виннипегом»

Российский нападающий «Калгари Флэймз» Андрей Кузьменко дал комментарий после выездной победы над «Виннипег Джетс» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В ходе игры Кузьменко записал на свой счёт победную шайбу гостей.

– Очень важная победа сегодня, нам она нужна была. Нам нужна сила, нужно верить. У нас отличная команда, много хороших игроков. Вольф (голкипер «Калгари» Дастин Вольф. — Прим. «Чемпионата») сегодня сделал много важных сейвов. Хорошая победа против лучшей команды в лиге. Это была интересная игра.

— Каково было оказываться вне состава?

— Хороший вопрос. Это было нелегко. Ужасно для меня. Продолжаю работать. Конечно, это непросто с ментальной точки зрения. Но я продолжаю улыбаться и работать. Я играю в хорошей команде с хорошими хоккеистами и людьми. Я наслаждаюсь этим. Впервые в моей карьере у меня такой ужасный сезон. Всего два гола за 32 матча – не мой уровень, я это понимаю. Сейчас у меня плохая полоса, поэтому мне так нужен был гол. Я много работаю. Это тяжело, но это хорошо для моего будущего.

– Расскажите о своём голе.

– Это было хорошо. Теперь я могу улыбаться, — сказал Кузьменко после матча.

Гол Кузьменко в ворота «Виннипега» прервал 28-матчевую серию без заброшенных шайб 28-летнего российского форварда.

Видео: Кузьменко активно тренируется в спортивном зале