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«Вашингтон» укрепил лидерство в сводной таблице НХЛ

«Вашингтон» укрепил лидерство в сводной таблице НХЛ
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В ночь с 18 на 19 января в Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение «Питтсбург Пингвинз» (4:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Чикран (Протас, Дауд) – 07:42     2:0 Протас (Дюбуа, Макмайкл) – 32:08     2:1 Раст (Кросби, Ракелль) – 51:29     3:1 Дюбуа (Макмайкл) – 57:50 (pp)     4:1 Дьюхейм (Уилсон, Дауд) – 58:30    

После этой победы «Вашингтон» набрал 67 очков и укрепил лидерство в турнирной таблице Национальной хоккейной лиги, опережая «Виннипег Джетс» (65) на два очка. Также «Вашингтон» уверенно лидирует в Восточной конференции и Столичном дивизионе.

С полной турнирной таблицей НХЛ вы можете ознакомиться на «Чемпионате»:

Турнирная таблица НХЛ

В следующей встрече 22 января «Кэпиталз» встретятся в гостях с «Эдмонтон Ойлерз».

Отметим, что российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не смог отметиться в этой игре результативными действиями.

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