«Вашингтон» укрепил лидерство в сводной таблице НХЛ

В ночь с 18 на 19 января в Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение «Питтсбург Пингвинз» (4:1).

После этой победы «Вашингтон» набрал 67 очков и укрепил лидерство в турнирной таблице Национальной хоккейной лиги, опережая «Виннипег Джетс» (65) на два очка. Также «Вашингтон» уверенно лидирует в Восточной конференции и Столичном дивизионе.

С полной турнирной таблицей НХЛ вы можете ознакомиться на «Чемпионате»:

В следующей встрече 22 января «Кэпиталз» встретятся в гостях с «Эдмонтон Ойлерз».

Отметим, что российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не смог отметиться в этой игре результативными действиями.

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Главные рекорды Александра Овечкина: