«Он умный игрок». Тренер «Калгари» оценил победный гол Кузьменко в матче с «Виннипегом»

Главный тренер «Калгари Флэймз» Райан Хаска прокомментировал гол российского нападающего Андрея Кузьменко в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (3:1).

«Гол в большинстве от Кузьменко был важен для нашей команды, но он важен и для него как для игрока. Посмотрите на его бросок. Он умный игрок. Сегодня он забил важный гол для нас», — приводит слова Хаски пресс-служба «Калгари».

Андрей Кузьменко реализовал большинство на 36-й минуте матча с «Виннипегом», забросив вторую шайбу своей команды, которая стала в итоге победной. Российский нападающий прервал личную безголевую серию, которая составила 28 матчей.

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