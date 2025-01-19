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«Он умный игрок». Тренер «Калгари» оценил победный гол Кузьменко в матче с «Виннипегом»

«Он умный игрок». Тренер «Калгари» оценил победный гол Кузьменко в матче с «Виннипегом»
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Главный тренер «Калгари Флэймз» Райан Хаска прокомментировал гол российского нападающего Андрея Кузьменко в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (3:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Коронато (Коулман) – 13:32     0:2 Кузьменко (Коулман, Kerins) – 35:14 (pp)     1:2 Лаури (Миллер, Стэнли) – 42:15     1:3 Коулман – 58:55    

«Гол в большинстве от Кузьменко был важен для нашей команды, но он важен и для него как для игрока. Посмотрите на его бросок. Он умный игрок. Сегодня он забил важный гол для нас», — приводит слова Хаски пресс-служба «Калгари».

Андрей Кузьменко реализовал большинство на 36-й минуте матча с «Виннипегом», забросив вторую шайбу своей команды, которая стала в итоге победной. Российский нападающий прервал личную безголевую серию, которая составила 28 матчей.

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