Никита Кучеров стал третьим действующим игроком НХЛ по скорости достижения 600 передач

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и двумя результативными передачами в победном матче с «Детройт Ред Уингз» (5:1). Россиянин отдал 600 результативных передач за карьеру за 767 матчей и стал третьим действующим игроком НХЛ по скорости достижения этой отметки.
Быстрее Кучерова 600 передач в НХЛ среди действующих игроков отдавали капитан «Питсбурга» Сидни Кросби (704 матча) и нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (616 матчей).
Всего на счету Никиты 68 (21+47) очков в 41 матче в текущем сезоне регулярки. 31-летний Кучеров проводит 10-й сезон в НХЛ. Все 10 лет Никита выступает за «Тампу», с которой он смог дважды оказаться обладателем Кубка Стэнли — в 2020 и 2021 годах. Хоккеист также пять раз принимал участие в Матче всех звёзд. Всего за карьеру в НХЛ Никита забил 341 гол и отдал 600 результативных передач.
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