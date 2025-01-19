Яркие эмоции Шестёркина после «сухой» победы над «Коламбусом». Видео
Поделиться
В ночь с 18 на 19 января мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Коламбус Блю Джекетс». Хозяева площадки одержали победу по буллитам после сухой ничьей в основное и дополнительное время — 1:0 Б.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 0
Б
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Трочек – 65:00
Первой звездой матча признан вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, который отразил все 27 бросков по воротам и три послематчевых буллита. Россиянин ярко отпраздновал свой успех.
Отметим, что на счету голкипера «Коламбуса» Даниила Тарасова также 26 сейвов, оба вратаря отразили 100% бросков в игровое время. Тарасов был признан второй звездой матча.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 января 2025
-
09:02
-
08:42
-
08:30
-
08:20
-
07:51
-
07:42
-
07:19
-
07:09
-
06:45
-
06:31
-
06:04
-
05:59
-
05:46
-
05:44
-
05:37
-
05:37
-
05:27
-
05:03
-
03:07
-
02:58
-
02:15
-
01:26
-
00:22
-
00:09
-
00:04
-
00:00
- 18 января 2025
-
23:50
-
23:07
-
23:01
-
22:14
-
21:42
-
21:14
-
20:50
-
20:12
-
19:49