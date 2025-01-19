Яркие эмоции Шестёркина после «сухой» победы над «Коламбусом». Видео

В ночь с 18 на 19 января мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Коламбус Блю Джекетс». Хозяева площадки одержали победу по буллитам после сухой ничьей в основное и дополнительное время — 1:0 Б.

Первой звездой матча признан вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, который отразил все 27 бросков по воротам и три послематчевых буллита. Россиянин ярко отпраздновал свой успех.

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Отметим, что на счету голкипера «Коламбуса» Даниила Тарасова также 26 сейвов, оба вратаря отразили 100% бросков в игровое время. Тарасов был признан второй звездой матча.