Дубль Драйзайтля не спас «Эдмонтон» от поражения в гостевом матче с «Ванкувером»

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ванкувер Кэнакс» и «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
Дублями отметились защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз и немецкий нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. Отметим, что за несколько секунд до конца третьего периода произошла массовая стычка, по итогам которой капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид получил большой и дисциплинарный до конца игры штрафы за удар клюшкой в лицо форварда «Ванкувера» Коннора Гарланда. Параллельно большой и дисциплинарный до конца игры штрафы получил защитник «Ванкувера» Тайлер Майерс за аналогичный удар клюшкой в лицо.
В параллельном матче «Сиэтл Кракен» на своей площадке обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 4:2.
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