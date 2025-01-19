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Дубль Драйзайтля не спас «Эдмонтон» от поражения в гостевом матче с «Ванкувером»

Дубль Драйзайтля не спас «Эдмонтон» от поражения в гостевом матче с «Ванкувером»
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В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ванкувер Кэнакс» и «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Хьюз (Миллер) – 14:38 (pp)     2:0 Хайнен (Майерс, Ди Джузеппе) – 15:49     3:0 Хьюз (Миллер, Бёзер) – 18:00 (pp)     3:1 Драйзайтль – 24:01     3:2 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 33:38 (pp)    

Дублями отметились защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз и немецкий нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. Отметим, что за несколько секунд до конца третьего периода произошла массовая стычка, по итогам которой капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид получил большой и дисциплинарный до конца игры штрафы за удар клюшкой в лицо форварда «Ванкувера» Коннора Гарланда. Параллельно большой и дисциплинарный до конца игры штрафы получил защитник «Ванкувера» Тайлер Майерс за аналогичный удар клюшкой в лицо.

В параллельном матче «Сиэтл Кракен» на своей площадке обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
4 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Шварц (Какко) – 00:28     1:1 Кемпе – 06:07 (pp)     2:1 Шварц (Бенирс, Какко) – 07:40     2:2 Спенс (Дано, Мур) – 18:43     3:2 Стивенсон (Бьёркстранд, Бураковски) – 21:37     4:2 Шварц (Какко) – 58:50    
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