НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 19 января

19 января в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 15 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Сегодня, в ночь с 18 на 19 января мск, на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз», победу в котором одержали хозяева со счётом 4:1. После этой победы «Вашингтон» набрал 67 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице Национальной хоккейной лиги, обойдя «Виннипег Джетс» (65). Также «Вашингтон» уверенно лидирует в Восточной конференции и Столичном дивизионе.