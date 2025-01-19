НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 19 января
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19 января в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 15 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 20:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Хэмилтон (Бастиан, Татар) – 02:17 1:1 Мичков (Кутюрье) – 21:56 1:2 Бринк (Кейтс, Фёрстер) – 52:44 (pp) 1:3 Конечны (Фёрстер, Кейтс) – 59:58
НХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 23:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
6 : 5
Б
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Годетт (Дженсен, Жиру) – 01:47 2:0 Штюцле – 07:35 2:1 Заха (Пастрняк, Лорей) – 11:07 (pp) 2:2 Пастрняк (Гики, Лорей) – 19:22 2:3 Гики (Заха, Пастрняк) – 21:06 3:3 Норрис (Сандерсон, Штюцле) – 25:41 (pp) 3:4 Бичер (Кастелиц) – 34:38 3:5 Леттьери (Бразо, Истерли) – 51:23 4:5 Дженсен (Пинто, Батерсон) – 56:47 5:5 Норрис (Жиру, Шабо) – 59:48 6:5 Штюцле – 65:00
НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 3
Даллас Старз
Даллас
0:1 Дюшейн (Джонстон, Робертсон) – 03:24 (pp) 1:1 Миттельштадт (Лехконен) – 13:07 2:1 Макар (Маккиннон, Рантанен) – 30:31 (pp) 3:1 Лехконен (Друен) – 31:56 4:1 Друен (Лехконен, Мэнсон) – 38:30 5:1 Лехконен (Миттельштадт, Мэнсон) – 48:13 5:2 Робертсон (Джонстон, Любушкин) – 51:08 5:3 Робертсон (Дюшейн, Джонстон) – 51:47 (pp) 6:3 Макар (Друен, Миттельштадт) – 53:13
НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 0
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Боквист (Носек, Куликов) – 31:22 2:0 Лунделль – 44:43 3:0 Форслинг (Найт) – 59:53
НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Коронато (Коулман) – 13:32 0:2 Кузьменко (Коулман, Kerins) – 35:14 (pp) 1:2 Лаури (Миллер, Стэнли) – 42:15 1:3 Коулман – 58:55
НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Пойнт (Лиллеберг, Пербикс) – 02:02 2:0 Гюнцель (Кучеров, Рэддиш) – 20:16 (pp) 3:0 Кучеров (Хедман, Гюнцель) – 21:50 4:0 Чаффи (Аткинсон) – 23:58 4:1 Рэймонд (Кейн, Зайдер) – 34:12 (pp) 5:1 Рэддиш (Кучеров, Гюнцель) – 35:06 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 7
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Дак (Гуле, Лайне) – 05:08 2:0 Лайне (Хатсон, Судзуки) – 18:21 (pp) 3:0 Андерсон (Армиа, Каррье) – 18:30 3:1 Макманн – 29:32 3:2 Робертсон (Экман-Ларссон, Хольмберг) – 38:46 (pp) 3:3 Нюландер (Макманн) – 40:24 3:4 Экман-Ларссон (Доми) – 44:31 (pp) 3:5 Мэттьюс (Марнер, Райлли) – 47:58 (sh) 3:6 Лоренц (Экман-Ларссон, Марнер) – 54:45 3:7 Кемпф (Нис) – 58:26 (sh)
НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 0
Б
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Трочек – 65:00
Сегодня, в ночь с 18 на 19 января мск, на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз», победу в котором одержали хозяева со счётом 4:1. После этой победы «Вашингтон» набрал 67 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице Национальной хоккейной лиги, обойдя «Виннипег Джетс» (65). Также «Вашингтон» уверенно лидирует в Восточной конференции и Столичном дивизионе.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Чикран (Протас, Дауд) – 07:42 2:0 Протас (Дюбуа, Макмайкл) – 32:08 2:1 Раст (Кросби, Ракелль) – 51:29 3:1 Дюбуа (Макмайкл) – 57:50 (pp) 4:1 Дьюхейм (Уилсон, Дауд) – 58:30
НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Барзал – 28:47 1:1 Гудроу (Рутта) – 30:02 2:1 Нельсон (Палмьери, Пелеч) – 30:42 3:1 Добсон (Барзал, Хорват) – 39:33 4:1 Пулок (Дюклер, Нельсон) – 41:03
НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
5 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Олофссон (Пьетранджело, Гертл) – 09:29 1:1 Райхель (Фолиньо, Дак) – 16:00 2:1 Бертуцци (Джонс, Терявяйнен) – 16:40 (pp) 3:1 Холл (Марун, Донато) – 19:42 3:2 Гертл (Теодор, Самсонов) – 28:10 3:3 Гертл (Теодор, Айкел) – 34:42 (pp) 4:3 Джонс (Бедард, Назар) – 38:58 5:3 Бертуцци (Терявяйнен, Джонс) – 44:08 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
6 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Иржичек (Болди, Росси) – 06:23 1:1 Сиссонс (Маккэррон, Шенн) – 08:22 2:1 Форсберг (О'Райлли, Йози) – 17:29 (pp) 3:1 Стэмкос (Форсберг, Йози) – 20:54 4:1 Свечков (Новак) – 22:07 4:2 Болди (Цуккарелло) – 42:28 (pp) 5:2 Форсберг – 56:20 6:2 Шей (Форсберг, Маршессо) – 58:11
НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
4 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Такер (Сундквист) – 02:05 1:1 Кесселринг (Кули, Келлер) – 06:06 (pp) 2:1 Шмальц (Келлер, Марино) – 08:25 3:1 Келлер (Кули) – 10:31 3:2 Нейборс (Холлоуэй, Шенн) – 21:32 (pp) 4:2 Кули (Келлер, Вялимяки) – 30:42
НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Хьюз (Миллер) – 14:38 (pp) 2:0 Хайнен (Майерс, Ди Джузеппе) – 15:49 3:0 Хьюз (Миллер, Бёзер) – 18:00 (pp) 3:1 Драйзайтль – 24:01 3:2 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 33:38 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
4 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Шварц (Какко) – 00:28 1:1 Кемпе – 06:07 (pp) 2:1 Шварц (Бенирс, Какко) – 07:40 2:2 Спенс (Дано, Мур) – 18:43 3:2 Стивенсон (Бьёркстранд, Бураковски) – 21:37 4:2 Шварц (Какко) – 58:50
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