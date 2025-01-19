Макдэвид получил удаление до конца матча за удар клюшкой в лицо хоккеисту «Ванкувера»
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В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ванкувер Кэнакс» и «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Хьюз (Миллер) – 14:38 (pp) 2:0 Хайнен (Майерс, Ди Джузеппе) – 15:49 3:0 Хьюз (Миллер, Бёзер) – 18:00 (pp) 3:1 Драйзайтль – 24:01 3:2 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 33:38 (pp)
За три секунды до конца третьего периода произошла массовая стычка, по итогам которой капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид получил большой и дисциплинарный до конца игры штрафы за удар клюшкой в лицо форварда «Ванкувера» Коннора Гарланда. Параллельно большой и дисциплинарный до конца игры штрафы получил защитник «Ванкувера» Тайлер Майерс за аналогичный удар клюшкой в лицо. Все остальные игроки, находившиеся на льду, получили по малому штрафу за грубость.
Макдэвид в этом матче отметился результативной передачей.
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