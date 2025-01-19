Макдэвид получил удаление до конца матча за удар клюшкой в лицо хоккеисту «Ванкувера»

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ванкувер Кэнакс» и «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

За три секунды до конца третьего периода произошла массовая стычка, по итогам которой капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид получил большой и дисциплинарный до конца игры штрафы за удар клюшкой в лицо форварда «Ванкувера» Коннора Гарланда. Параллельно большой и дисциплинарный до конца игры штрафы получил защитник «Ванкувера» Тайлер Майерс за аналогичный удар клюшкой в лицо. Все остальные игроки, находившиеся на льду, получили по малому штрафу за грубость.

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Макдэвид в этом матче отметился результативной передачей.