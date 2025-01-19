Карбери заявил, что доволен игрой хоккеистов «Вашингтона» в матче с «Питтсбургом»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил победу над «Питтсбург Пингвинз» (4:1) и заявил, что доволен игрой хоккеистов столичного клуба.

«Мы проделали действительно хорошую работу, занимали хорошие позиции на льду, опережали соперника в борьбе за шайбу и хорошо действовали в обороне. Наш форчек был действительно, действительно хорош, и каждый хоккеист в нужных местах играл правильно», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

После этой победы «Вашингтон» набрал 67 очков и укрепил лидерство в турнирной таблице Национальной хоккейной лиги, опережая «Виннипег Джетс» (65) на два очка. Также «Вашингтон» уверенно лидирует в Восточной конференции и Столичном дивизионе.