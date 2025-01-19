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Карбери заявил, что доволен игрой хоккеистов «Вашингтона» в матче с «Питтсбургом»

Карбери заявил, что доволен игрой хоккеистов «Вашингтона» в матче с «Питтсбургом»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил победу над «Питтсбург Пингвинз» (4:1) и заявил, что доволен игрой хоккеистов столичного клуба.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Чикран (Протас, Дауд) – 07:42     2:0 Протас (Дюбуа, Макмайкл) – 32:08     2:1 Раст (Кросби, Ракелль) – 51:29     3:1 Дюбуа (Макмайкл) – 57:50 (pp)     4:1 Дьюхейм (Уилсон, Дауд) – 58:30    

«Мы проделали действительно хорошую работу, занимали хорошие позиции на льду, опережали соперника в борьбе за шайбу и хорошо действовали в обороне. Наш форчек был действительно, действительно хорош, и каждый хоккеист в нужных местах играл правильно», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

После этой победы «Вашингтон» набрал 67 очков и укрепил лидерство в турнирной таблице Национальной хоккейной лиги, опережая «Виннипег Джетс» (65) на два очка. Также «Вашингтон» уверенно лидирует в Восточной конференции и Столичном дивизионе.

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