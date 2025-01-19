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В Заполярье прошли сборы «Красная машина», организованные ФХР для юных хоккеистов

В Заполярье прошли сборы «Красная машина», организованные ФХР для юных хоккеистов
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В Заполярье прошли сборы, организованные Федерацией хоккея России. Сборы «Красная машина» стали для Заполярья уже традиционными. Очередные прошли в Норильске с 16 по 18 января, в них приняли участие более 90 юных хоккеистов.

В программу сборов вошли теоретические занятия, тренировки на льду, а завершился трёхдневный марафон Фестивалем хоккея – шесть команд в трех возрастных группах сыграли матчи в формате 5х5.

«Атмосфера в Норильске просто отличная. Для нас это уже традиция – мы регулярно приезжаем в Заполярье, проводим сборы для ребят разных возрастов. Как и всегда, в этот раз были три возрастные группы – младшая, средняя и старшая. Всё очень понравилось, зарядились эмоциями. По прилёте нас активизировала норильская погода! У ребят глаза горят, мы надеемся, что смогли передать опыт и некоторые секреты. На играх было видно – ребята стараются реализовать именно те навыки, которые получили за эти дни. Каждый из аспектов сборов важен. Я проведу аналогию: когда дети приходят в школу, они начинают с азов, с букв, а потом уже учатся читать. То же самое в хоккее – сначала надо получить теоретическую базу, а потом переносить это на лёд. Если ты заранее не знаешь свои манёвры, тяжело сориентироваться в моменте. Для меня главный плюс – ребята бились во всех матчах, не опускали руки, показывали командный дух. Они получили положительные эмоции, и их улыбки – это самое важное. Надеюсь, эти сборы станут для них большим шагом в большой хоккей. В моей молодости таких возможностей было не так много, и нынешним юным хоккеистам можно только позавидовать! Они получают самые актуальные знания, учатся у профессионалов. Всё это способствует росту», — заявил начальник отдела внедрения департамента разработки и внедрения НППХ «Красная машина» Андрей Иванов.

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