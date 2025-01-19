Сидни Кросби рассказал, почему «Вашингтон» успешно выступает в текущем сезоне
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Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби оценил игру «Вашингтон Кэпиталз» в текущем сезоне и заявил, что столичная команда может побеждать различными способами и играть очень эффективно. В очном противостоянии между командами «Кэпиталз» взяли верх со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Чикран (Протас, Дауд) – 07:42 2:0 Протас (Дюбуа, Макмайкл) – 32:08 2:1 Раст (Кросби, Ракелль) – 51:29 3:1 Дюбуа (Макмайкл) – 57:50 (pp) 4:1 Дьюхейм (Уилсон, Дауд) – 58:30
«Они не проигрывают сами себе. Я думаю, они находят разные способы победить: малорезультативные или результативные матчи, победы за счёт реализации большинства. Вот что нужно делать, чтобы побеждать постоянно. Это не секрет. Это, вероятно, большая часть их успеха», — цитирует Кросби пресс-служба клуба.
После этой победы «Вашингтон» набрал 67 очков и укрепил лидерство в турнирной таблице Национальной хоккейной лиги, опережая «Виннипег Джетс» (65) на два очка.
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