Сидни Кросби рассказал, почему «Вашингтон» успешно выступает в текущем сезоне

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби оценил игру «Вашингтон Кэпиталз» в текущем сезоне и заявил, что столичная команда может побеждать различными способами и играть очень эффективно. В очном противостоянии между командами «Кэпиталз» взяли верх со счётом 4:1.

«Они не проигрывают сами себе. Я думаю, они находят разные способы победить: малорезультативные или результативные матчи, победы за счёт реализации большинства. Вот что нужно делать, чтобы побеждать постоянно. Это не секрет. Это, вероятно, большая часть их успеха», — цитирует Кросби пресс-служба клуба.

После этой победы «Вашингтон» набрал 67 очков и укрепил лидерство в турнирной таблице Национальной хоккейной лиги, опережая «Виннипег Джетс» (65) на два очка.