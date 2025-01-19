«Мы нуждались в этом». Главный тренер «Рейнджерс» — о «сухом» матче Шестёркина

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт высоко оценил игру российского голкипера Игоря Шестёркина в матче с «Коламбусом» (1:0 Б). Россиянин отразил все 27 бросков и три послематчевых буллита и был признан первой звездой встречи.

«Игра вратаря сыграла сегодня огромную роль. С точки зрения игры в равных составах, в меньшинстве, с точки зрения уверенности вашей команды. Вы знаете, что он выполнил свою работу, и вы можете как минимум довести игру до овертайма. Шестёркин играл очень хорошо, и нам это было необходимо. Мы находимся в положении, когда мы должны выигрывать матчи, набирать очки. Он должен был быть на высоте сегодня вечером, потому что мы не смогли забросить шайбу, которая ему была нужна, чтобы вырваться вперёд в счёте», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.

«Рейнджерс» выиграли две игры подряд, четыре из пяти и набирают очки в семи играх подряд.