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«Мы нуждались в этом». Главный тренер «Рейнджерс» — о «сухом» матче Шестёркина

«Мы нуждались в этом». Главный тренер «Рейнджерс» — о «сухом» матче Шестёркина
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт высоко оценил игру российского голкипера Игоря Шестёркина в матче с «Коламбусом» (1:0 Б). Россиянин отразил все 27 бросков и три послематчевых буллита и был признан первой звездой встречи.

«Игра вратаря сыграла сегодня огромную роль. С точки зрения игры в равных составах, в меньшинстве, с точки зрения уверенности вашей команды. Вы знаете, что он выполнил свою работу, и вы можете как минимум довести игру до овертайма. Шестёркин играл очень хорошо, и нам это было необходимо. Мы находимся в положении, когда мы должны выигрывать матчи, набирать очки. Он должен был быть на высоте сегодня вечером, потому что мы не смогли забросить шайбу, которая ему была нужна, чтобы вырваться вперёд в счёте», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.

«Рейнджерс» выиграли две игры подряд, четыре из пяти и набирают очки в семи играх подряд.

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