Игорь Шестёркин оценил свой сейв на буллите в исполнении Кирилла Марченко

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин оценил свой сейв на буллитной серии во время решающего третьего броска нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Киррила Марченко. Российский голкипер отразил все 27 бросков и три броска в серии буллитов и был признан первой звездой встречи.

«Сегодня мы играли потрясающе. На буллите Марченко я заметил, как он сделал движение вправо, а я знаю, что игроки-правши любят делать высокие броски. Шайба немного подпрыгнула перед его клюшкой, и я воспользовался этим шансом», — цитирует Шестёркина пресс-служба клуба.

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт похвалил Шестёркина и заявил, что команда нуждалась в подобной игре россиянина.