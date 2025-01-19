Игорь Шестёркин оценил свой сейв на буллите в исполнении Кирилла Марченко
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Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин оценил свой сейв на буллитной серии во время решающего третьего броска нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Киррила Марченко. Российский голкипер отразил все 27 бросков и три броска в серии буллитов и был признан первой звездой встречи.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 0
Б
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Трочек – 65:00
«Сегодня мы играли потрясающе. На буллите Марченко я заметил, как он сделал движение вправо, а я знаю, что игроки-правши любят делать высокие броски. Шайба немного подпрыгнула перед его клюшкой, и я воспользовался этим шансом», — цитирует Шестёркина пресс-служба клуба.
Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт похвалил Шестёркина и заявил, что команда нуждалась в подобной игре россиянина.
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