Купер: не хватит слов, чтобы описать, что значит Кучеров для «Тампы» и всей НХЛ

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер ярко охарактеризовал нападающего Никиту Кучерова. Россиянин отметился голом и двумя результативными передачами в матче с «Детройт Ред Уингз» (5:1), став третьим действующим игроком НХЛ по скорости достижения в 600 результативных передач в лиге. Кучеров забросил шайбу, обыграв нескольких соперников потрясающими финтами.

«Честно говоря, не хватит слов, чтобы описать, что «Куч» значит для нашей организации и НХЛ. Он игрок поколения, и, надеюсь, мы увидим ещё сотни таких голов от него. Это просто элитный игрок, который делает особенные вещи», — цитирует Купера пресс-служба клуба.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Быстрее Кучерова 600 передач в НХЛ среди действующих игроков отдавали капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби (704 матча) и нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (616 матчей).