Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сибирь — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В матче «Нэшвилл» — «Миннесота» состоялось 3 драки за 5 минут, Тренин провёл эффектный бой

В матче «Нэшвилл» — «Миннесота» состоялось 3 драки за 5 минут, Тренин провёл эффектный бой
Комментарии

В сегодняшнем матче между «Нэшвилл Предаторз» и «Миннесотой Уайлд» состоялось три драки в начале матча в течение пяти минут.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
6 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Иржичек (Болди, Росси) – 06:23     1:1 Сиссонс (Маккэррон, Шенн) – 08:22     2:1 Форсберг (О'Райлли, Йози) – 17:29 (pp)     3:1 Стэмкос (Форсберг, Йози) – 20:54     4:1 Свечков (Новак) – 22:07     4:2 Болди (Цуккарелло) – 42:28 (pp)     5:2 Форсберг – 56:20     6:2 Шей (Форсберг, Маршессо) – 58:11    

Спустя две минуты после стартового вбрасывания перчатки скинули Яков Тренин и Закари Л’Эро. Россиянин нанёс серию мощных ударов и повалил менее габаритного соперника на лёд. Сразу же после вбрасывания состоялась вторая драка — между опытнейшими бойцами Маркусом Фолиньо и Люком Шенном, которые уже неоднократно дрались между собой в ходе карьеры. Третий бой состоялся спустя несколько минут между Райаном Хартманом и Марком Янковски.

ВИДЕО

Отметим, что это было первое возвращение Тренина в Нэшвилл после обмена в середине прошлого сезона.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android