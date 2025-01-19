В матче «Нэшвилл» — «Миннесота» состоялось 3 драки за 5 минут, Тренин провёл эффектный бой

В сегодняшнем матче между «Нэшвилл Предаторз» и «Миннесотой Уайлд» состоялось три драки в начале матча в течение пяти минут.

Спустя две минуты после стартового вбрасывания перчатки скинули Яков Тренин и Закари Л’Эро. Россиянин нанёс серию мощных ударов и повалил менее габаритного соперника на лёд. Сразу же после вбрасывания состоялась вторая драка — между опытнейшими бойцами Маркусом Фолиньо и Люком Шенном, которые уже неоднократно дрались между собой в ходе карьеры. Третий бой состоялся спустя несколько минут между Райаном Хартманом и Марком Янковски.

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Отметим, что это было первое возвращение Тренина в Нэшвилл после обмена в середине прошлого сезона.