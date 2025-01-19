В матче «Нэшвилл» — «Миннесота» состоялось 3 драки за 5 минут, Тренин провёл эффектный бой
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В сегодняшнем матче между «Нэшвилл Предаторз» и «Миннесотой Уайлд» состоялось три драки в начале матча в течение пяти минут.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
6 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Иржичек (Болди, Росси) – 06:23 1:1 Сиссонс (Маккэррон, Шенн) – 08:22 2:1 Форсберг (О'Райлли, Йози) – 17:29 (pp) 3:1 Стэмкос (Форсберг, Йози) – 20:54 4:1 Свечков (Новак) – 22:07 4:2 Болди (Цуккарелло) – 42:28 (pp) 5:2 Форсберг – 56:20 6:2 Шей (Форсберг, Маршессо) – 58:11
Спустя две минуты после стартового вбрасывания перчатки скинули Яков Тренин и Закари Л’Эро. Россиянин нанёс серию мощных ударов и повалил менее габаритного соперника на лёд. Сразу же после вбрасывания состоялась вторая драка — между опытнейшими бойцами Маркусом Фолиньо и Люком Шенном, которые уже неоднократно дрались между собой в ходе карьеры. Третий бой состоялся спустя несколько минут между Райаном Хартманом и Марком Янковски.
Отметим, что это было первое возвращение Тренина в Нэшвилл после обмена в середине прошлого сезона.
Комментарии
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