Основной голкипер ЦСКА Иван Просветов не попал в заявку на матч с «Сибирью»
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Сегодня, 19 января, в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и ЦСКА. Встреча начнётся в 13:30 мск. Стали известны составы команд на матч.
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
1-й период
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Лайпсик (Бек, Андреофф) – 07:10 (5x5)
Примечательно, что в состав ЦСКА не попал основной голкипер Иван Просветов. Вратарь получил повреждение в прошлом матче армейского клуба с «Авангардом» (0:4) и не смог завершить встречу. Просветов не попал в заявку даже в качестве резервного вратаря. В состав ЦСКА вернулся американский нападающий Коул Касселс, обменянный из «Авангарда» на нападающего Константина Окулова.
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