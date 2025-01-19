Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сибирь — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Основной голкипер ЦСКА Иван Просветов не попал в заявку на матч с «Сибирью»

Основной голкипер ЦСКА Иван Просветов не попал в заявку на матч с «Сибирью»
Комментарии

Сегодня, 19 января, в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и ЦСКА. Встреча начнётся в 13:30 мск. Стали известны составы команд на матч.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
1-й период
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Лайпсик (Бек, Андреофф) – 07:10 (5x5)    

Примечательно, что в состав ЦСКА не попал основной голкипер Иван Просветов. Вратарь получил повреждение в прошлом матче армейского клуба с «Авангардом» (0:4) и не смог завершить встречу. Просветов не попал в заявку даже в качестве резервного вратаря. В состав ЦСКА вернулся американский нападающий Коул Касселс, обменянный из «Авангарда» на нападающего Константина Окулова.

Материалы по теме
Новому ЦСКА не нужен «советский хоккей». Команда Воробьёва стала давать результат
Новому ЦСКА не нужен «советский хоккей». Команда Воробьёва стала давать результат
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android