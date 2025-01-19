Основной голкипер ЦСКА Иван Просветов не попал в заявку на матч с «Сибирью»

Сегодня, 19 января, в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и ЦСКА. Встреча начнётся в 13:30 мск. Стали известны составы команд на матч.

Примечательно, что в состав ЦСКА не попал основной голкипер Иван Просветов. Вратарь получил повреждение в прошлом матче армейского клуба с «Авангардом» (0:4) и не смог завершить встречу. Просветов не попал в заявку даже в качестве резервного вратаря. В состав ЦСКА вернулся американский нападающий Коул Касселс, обменянный из «Авангарда» на нападающего Константина Окулова.