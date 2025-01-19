Василевский — о Кучерове: он один из величайших игроков в истории «Тампа-Бэй»

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский высказался об игре соотечественника Никиты Кучерова и назвал его одним из величайших игроков в клубной истории «молний».

«Очевидно, он один из величайших игроков в истории этого клуба. Исключительный игрок и одна из главных причин, по которым мы добились успеха за последние несколько лет», — цитирует Василевского пресс-служба клуба.

Всего на счету Никиты 68 (21+47) очков в 41 матче в текущем сезоне регулярки. 31-летний Кучеров проводит 10-й сезон в НХЛ. Все 10 лет Никита выступает за «Тампу», с которой он смог дважды оказаться обладателем Кубка Стэнли — в 2020 и 2021 годах. Хоккеист также пять раз принимал участие в Матче всех звёзд. Всего за карьеру в НХЛ Никита забил 341 гол и отдал 600 результативных передач.