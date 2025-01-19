Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сибирь — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Василевский — о Кучерове: он один из величайших игроков в истории «Тампа-Бэй»

Василевский — о Кучерове: он один из величайших игроков в истории «Тампа-Бэй»
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский высказался об игре соотечественника Никиты Кучерова и назвал его одним из величайших игроков в клубной истории «молний».

«Очевидно, он один из величайших игроков в истории этого клуба. Исключительный игрок и одна из главных причин, по которым мы добились успеха за последние несколько лет», — цитирует Василевского пресс-служба клуба.

Всего на счету Никиты 68 (21+47) очков в 41 матче в текущем сезоне регулярки. 31-летний Кучеров проводит 10-й сезон в НХЛ. Все 10 лет Никита выступает за «Тампу», с которой он смог дважды оказаться обладателем Кубка Стэнли — в 2020 и 2021 годах. Хоккеист также пять раз принимал участие в Матче всех звёзд. Всего за карьеру в НХЛ Никита забил 341 гол и отдал 600 результативных передач.

Материалы по теме
Новое шоу Кучерова в НХЛ! Ярко отпраздновал гол, отдал 600-й пас и скоро войдёт в историю
Новое шоу Кучерова в НХЛ! Ярко отпраздновал гол, отдал 600-й пас и скоро войдёт в историю
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android