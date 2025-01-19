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Никита Кучеров одним словом отреагировал на 600 передач в карьере НХЛ

Никита Кучеров одним словом отреагировал на 600 передач в карьере НХЛ
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров заявил, что команда должна лучше помогать своему вратарю Андрею Василевскому. Российский голкипер в матче с «Детройт Ред Уингз» (5:1) пропустил одну шайбу и отразил 39 бросков. Кучеров в этом матче отметился двумя передачами и голом и добрался до отметки в 600 ассистов за карьеру в НХЛ.

«Я отдал 600 результативных передач в карьере? Круто.

Подобная игра Василевского уже не удивляет меня. Он стабильно играет весь сезон. Он был нашим лучшим игроком сегодня, и мы должны играть строже перед его воротами», — цитирует Кучерова пресс-служба клуба.

Быстрее Кучерова (767 матчей) 600 передач в НХЛ среди действующих игроков отдавали капитан «Питсбурга» Сидни Кросби (704 матча) и нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (616 матчей).

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