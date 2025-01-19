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«Ак Барс» разгромил «Металлург» в суперигре и стал победителем 5-го тура «КХЛ 3х3»

«Ак Барс» разгромил «Металлург» в суперигре и стал победителем 5-го тура «КХЛ 3х3»
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Сегодня, 19 января, завершился 5-й тур турнира КХЛ в формате 3х3. В последний игровой день тура прошли три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 5-й тур
19 января 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
6 : 5
Б
Динамо Мн
Минск
0:1 Ковгореня (Слыш ) – 00:21 (3x3)     0:2 Захаров (Слыш ) – 03:42 (3x3)     1:2 Чупин (Шляхтов) – 04:18 (3x3)     2:2 Горохов – 06:26     2:3 Слыш (Анисимов) – 06:56 (3x3)     3:3 Шляхтов – 09:43 (3x3)     4:3 Чупин (Дрожжин) – 11:27 (3x3)     4:4 Ковгореня (Захаров) – 12:06 (3x3)     5:4 Муравьёв – 13:19 (3x3)     5:5 Слыш (Ковгореня) – 14:37 (3x3)     6:5 Шляхтов – 21:00    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 5-й тур
19 января 2025, воскресенье. 10:50 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
7 : 1
Барыс
Астана
1:0 Варфоломеев – 01:44     2:0 Шмелёв (Полукаров) – 12:20 (3x3)     3:0 Олейников (Шмелёв) – 13:06 (3x3)     4:0 Шмелёв – 13:13     5:0 Гончар – 14:31     5:1 Пушкарёв – 15:59     6:1 Варфоломеев (Олейников) – 17:55 (3x3)     7:1 Олейников – 17:58    

В суперигре встретились «Ак Барс» и «Металлург». Казанский клуб одержал разгромную победу со счётом 7:2 и стал победителем 5-го тура.

Чемпионат КХЛ 3х3 . Суперигра
19 января 2025, воскресенье. 11:40 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
7 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Муравьёв – 03:22     2:0 Горохов – 07:24 (3x3)     2:1 Харькин (Варфоломеев) – 07:50 (3x3)     3:1 Чупин (Курбанов) – 10:50 (3x3)     4:1 Дрожжин (Муравьёв) – 11:30 (3x3)     5:1 Чупин (Шляхтов) – 16:36 (3x3)     6:1 Муравьёв – 17:35     7:1 Муравьёв – 18:24     7:2 Харькин – 20:50 (3x3)    

Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командой, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки 18 на 34 метра. Команды играют три периода по семь минут. 6-й тур начнётся 23 января.

Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.

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