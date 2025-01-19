«Ак Барс» разгромил «Металлург» в суперигре и стал победителем 5-го тура «КХЛ 3х3»

Сегодня, 19 января, завершился 5-й тур турнира КХЛ в формате 3х3. В последний игровой день тура прошли три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
В суперигре встретились «Ак Барс» и «Металлург». Казанский клуб одержал разгромную победу со счётом 7:2 и стал победителем 5-го тура.
Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командой, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки 18 на 34 метра. Команды играют три периода по семь минут. 6-й тур начнётся 23 января.
Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.
- 19 января 2025
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