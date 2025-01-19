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Рэддиш заявил, что счастлив стать автором гола при 600-й передаче Кучерова в карьере НХЛ

Рэддиш заявил, что счастлив стать автором гола при 600-й передаче Кучерова в карьере НХЛ
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Даррен Рэддиш заявил, что счастлив стать автором гола с 600-й передачи Никиты Кучерова в карьере. Российский форвард отметился двумя результативными передачами и голом в победном матче с «Детройт Ред Уингз» (5:1).

«Это было нечто особенное. Я отдал ассист при его 100-й результативной передаче в прошлом году в конце сезона, так что мне очень повезло поучаствовать в его достижениях. Он отличный игрок, и он заслуживает всех похвал», — цитирует Рэддиша пресс-служба клуба.

Быстрее Кучерова (767 матчей) 600 передач в НХЛ среди действующих игроков отдавали капитан «Питсбурга» Сидни Кросби (704 матча) и нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (616 матчей).

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