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Логан Томпсон стал третьим голкипером в истории «Вашингтона» по длине «сухой» серии

Логан Томпсон стал третьим голкипером в истории «Вашингтона» по длине «сухой» серии
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Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон стал третьим голкипером в истории столичного клуба по длине «сухой» серии. Серия прервалась на 51-й минуте матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (4:1) и составила 198 минут и 22 секунды.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Чикран (Протас, Дауд) – 07:42     2:0 Протас (Дюбуа, Макмайкл) – 32:08     2:1 Раст (Кросби, Ракелль) – 51:29     3:1 Дюбуа (Макмайкл) – 57:50 (pp)     4:1 Дьюхейм (Уилсон, Дауд) – 58:30    

По продолжительности отрезка без пропущенных шайб это лучший показатель в текущем сезоне НХЛ и третий за всю историю «Кэпиталз».

Лидером «Вашингтона» по числу минут подряд без пропущенных шайб является вратарь Пэт Риггин – 203.52 (сезон-1983/1984), второе место у Джима Кэри – 200.04 (сезон-1995/1996).

Отметим, что Томпсон выступает за «Вашингтон» первый сезон. Вратарь провёл 26 матчей, в которых одержал 21 победу с процентом отражённых бросков 92,5%.

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