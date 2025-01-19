Логан Томпсон стал третьим голкипером в истории «Вашингтона» по длине «сухой» серии

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон стал третьим голкипером в истории столичного клуба по длине «сухой» серии. Серия прервалась на 51-й минуте матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (4:1) и составила 198 минут и 22 секунды.

По продолжительности отрезка без пропущенных шайб это лучший показатель в текущем сезоне НХЛ и третий за всю историю «Кэпиталз».

Лидером «Вашингтона» по числу минут подряд без пропущенных шайб является вратарь Пэт Риггин – 203.52 (сезон-1983/1984), второе место у Джима Кэри – 200.04 (сезон-1995/1996).

Отметим, что Томпсон выступает за «Вашингтон» первый сезон. Вратарь провёл 26 матчей, в которых одержал 21 победу с процентом отражённых бросков 92,5%.