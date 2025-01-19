Детский тренер Овечкина: не могу сказать, что Саша был талантливым

Бывший тренер детской школы «Динамо» Алексей Калинцев, тренировавший в детстве капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, заявил, что российский нападающий всего добился за счёт правильного воспитания и работоспособности.

«Саша был очень работоспособный мальчик. Не могу сказать, что талантливый, но за счёт работоспособности, желания, старания и характера он добился всего. В первую очередь благодаря родительскому воспитанию, во вторую – благодаря одарённости. Родители научили его дисциплинированности, что и дало результат.

У него был такой ресурс, схожий с заводным поездом, – условно, завёл его на 10 часов, он и будет столько бегать. Ни Михаил, ни Татьяна в тренировочный процесс не вмешивались, полностью доверяли тренерам. Наоборот, они общались с тренерами на дружеской ноте», – цитирует Калинцева ТАСС.

Овечкин отстаёт от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге на 20 шайб.