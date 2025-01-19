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Сын Василия Кошечкина дебютирует в КХЛ в матче с «Барысом»

Сын Василия Кошечкина дебютирует в КХЛ в матче с «Барысом»
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Сегодня, 19 января, в Астане на «Барыс-Арене» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и ярославским «Локомотивом». Встреча начнётся в 15:00 мск. Стали известны составы команд на матч.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Барыс
Астана
1-й период
0 : 0
Локомотив
Ярославль

В составе «Локомотива» дебютирует голкипер Максим Майоров. Это будет первый матч для вратаря в КХЛ. Хоккеист является сыном известного вратаря клубов КХЛ и сборной России Василия Кошечкина. Также в состав ярославской команды вернулись Александр Радулов, Георгий Иванов и Марк Ульев. В заявке на матч отсутствует звено Артур Каюмов — Максим Шалунов — Максим Берёзкин, а также Андрей Сергеев.

Фото: ХК «Локомотив»

Фото: ХК «Барыс»

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