Сын Василия Кошечкина дебютирует в КХЛ в матче с «Барысом»

Сегодня, 19 января, в Астане на «Барыс-Арене» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и ярославским «Локомотивом». Встреча начнётся в 15:00 мск. Стали известны составы команд на матч.

В составе «Локомотива» дебютирует голкипер Максим Майоров. Это будет первый матч для вратаря в КХЛ. Хоккеист является сыном известного вратаря клубов КХЛ и сборной России Василия Кошечкина. Также в состав ярославской команды вернулись Александр Радулов, Георгий Иванов и Марк Ульев. В заявке на матч отсутствует звено Артур Каюмов — Максим Шалунов — Максим Берёзкин, а также Андрей Сергеев.

Фото: ХК «Локомотив»