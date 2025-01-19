«Спартак» расторг контракт с нападающим Бренданом Перлини по инициативе игрока

ХК «Спартак» Москва и канадский нападающий Брендан Перлини договорились о расторжении контракта по инициативе игрока, сообщает пресс-служба клуба. Отметим, что «Спартак» сохранит права на хоккеиста в КХЛ.

28-летний канадский нападающий пополнил состав красно-белых перед дедлайном и успел провести за «Спартак» лишь четыре матча, отметившись результативной передачей с отрицательным показателем полезности «-2».

«К сожалению, адаптация в новой стране и в новой лиге далась мне сложнее, чем я ожидал. КХЛ очень сильная лига, и зря кто-то из иностранцев думает, что можно легко и с ходу в ней заиграть. Я попросил у клуба разрешить мне вернуться домой и очень благодарен за то, что меня поняли и пошли навстречу», — цитирует Перлини пресс-служба клуба.